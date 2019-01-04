Разработан переносной прибор для увеличения количества сперматозоидов





Данный гаджет был разработан для увеличения рождаемости. Устройство получило название CoolMen, и оно крепится на пояс. Для достижения необходимой цели девайс необходимо носить 12-16 часов ежедневно на протяжении месяца. Производитель обещает, что названого времени хватит для увеличения количества мужских половых клеток. Температурные показатели яичек должны быть на пару градусов ниже, чем показатели остального тела. При таких условиях наладится оптимальное производство эякулята. Изначально устройство оценили в 304 доллара. Для удобства и контроля температуры гаджет будет подключаться к мобильному телефону.Результаты исследований доказали, что возрастает тенденция резкого падения количества сперматозоидов у мужчин во всем мире. Эксперты считают, что причиной таких последствий является ведение нездорового образа жизни.