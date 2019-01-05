В 2019 году Infiniti покажет электрическое концептуальное авто Infiniti QX Inspiration





Новая версия представит обновленное дизайнерское направление, которое изменит будущие современные электромобили популярного автобренда. Карим Хабиб, являющийся исполнительным директором Infiniti, отметил, что QX Inspiration начнёт новую эру, показывая, куда фирма собирается двигаться в дальнейшем. По его словам, новые современные технологии будут сопутствовать в развитии философии дизайна марки.Авто наделят светящимся значком фирмы Infiniti, а также надписью на передке авто. Всё это подчеркнёт электрический характер транспортного средства. В машине боковые автомобильные зеркала будут заменены маленькими камерами.