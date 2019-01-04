Экс-участница «Дома-2» Надежда Ермакова купила квартиру в Москве





Эта девушка никогда не обладала привлекательной внешностью, простым характером и армией поклонников, поэтому ведущей реалити-шоу как Ольга Бузова и Юлия Ефременкова, она не стала. Зато заняла пост кастинг-директора и выполняет свою работу добросовестно.Еще пару лет назад Надя сообщила своим подписчикам о том, что планирует кардинально измениться внешне, получить права, купить машину и квартиру в Москве, а также удачно выйти замуж.За это время она сделала все, чтобы выглядеть максимально притягательно, обзавелась водительским удостоверением, купила автомобиль красного цвета и даже получила предложение руки и сердца, но жить ей приходилось на съемной квартире.Однако недавно Ермакова заявила, что наконец накопила нужную на приобретение жилья сумму и уже начала поиск подходящего жилого комплекса в столице, с чем ее радостно поздравили поклонники в Сети.А вчера бывшая звезда телестройки наконец-то похвасталась своей покупкой. Оказывается, ей удалось оформить все документы и оформить сделку до окончания 2018 года, поэтому в новый 2019 год она вступает с собственной двухкомнатной квартирой, оснащенной лоджией и террасой.Надя отметила, что сдача объекта и получение ключей запланирована на март месяц, поэтому она будет очень благодарна, если фанаты помогут ей найти добросовестных людей, готовых качественно выполнить ремонт, создать модный дизайн, а также подобрать подходящую мебель для ее квартиры.