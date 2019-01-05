Мария Кожевникова показала лицо без макияжа

Мария Кожевникова - мать троих детей, и после каждой беременности ей приходилось сбрасывать немалое количество лишних килограмм - два раза по 40 и последний раз 27. Однако выглядит она довольно молодо и свежо. Не так давно она показала в социальной сети Instagram свое лицо без косметики, и пост подписала весьма лаконично: «Без прикрас!». Читатели ее блога пришли в восторг от внешнего вида и смелости своего кумира.В своих интервью Мария Кожевникова не раз заявляла, что никогда не прибегала к косметическим процедурам на основе уколов. А макияж наносит только для съемок в кино, где без него ни один актер не сможет войти в кадр. Также Кожевникова напомнила, что сохранить поднятую фигуру ей помогает спорт. Она рекомендует отказаться от таблеток для похудения и прочей опасной химии, а отдать предпочтение активному образу жизни и правильному питанию.