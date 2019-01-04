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Мусорные кучи муравьёв-листорезов оказались источниками парниковых газов

Колонии муравьёв-листорезов оказались виновниками накопления парниковых газов в тропических джунглях. Мусорные кучи насекомых выделяют азот и метан.
Мусорные кучи муравьёв-листорезов оказались источниками парниковых газов

Университет Монтаны обследовал леса Коста-Рики, узнав, что муравьи-листорезы напрямую влияют на экологию, выделяя парниковые газы. Как передаёт Фиона Сопер, учёные проверили 22 муравейника, возле которых из остатков использованной листвы, трупов и экскрементов набираются метровые в высоту мусорные кучи.

В условиях нехватки кислорода бактерии вырабатывают в 20 раз больше метана, чем присутствует в лесу, а также в тысячу раз больше закиси азота. Такие показатели сопоставимы с навозохранилищами или со станциями по очищению сточных вод.

В год муравьи приносят в кучи до 4,5 килограммов азота и 70 кг углерода, по подсчётам Сопер и коллег. Большие количества пережёванных листьев насекомым нужны как удобрение, поскольку в муравейниках они выращивают грибы.

Учёные не могут однозначно сказать, как деятельность животных вредит климату. В мире слишком много видов муравьёв, и проследить за ними фактически невозможно.



 
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Добавил: Долгих Анна Сегодня, 18:43

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