Мусорные кучи муравьёв-листорезов оказались источниками парниковых газов





Университет Монтаны обследовал леса Коста-Рики, узнав, что муравьи-листорезы напрямую влияют на экологию, выделяя парниковые газы. Как передаёт Фиона Сопер, учёные проверили 22 муравейника, возле которых из остатков использованной листвы, трупов и экскрементов набираются метровые в высоту мусорные кучи.В условиях нехватки кислорода бактерии вырабатывают в 20 раз больше метана, чем присутствует в лесу, а также в тысячу раз больше закиси азота. Такие показатели сопоставимы с навозохранилищами или со станциями по очищению сточных вод.В год муравьи приносят в кучи до 4,5 килограммов азота и 70 кг углерода, по подсчётам Сопер и коллег. Большие количества пережёванных листьев насекомым нужны как удобрение, поскольку в муравейниках они выращивают грибы.Учёные не могут однозначно сказать, как деятельность животных вредит климату. В мире слишком много видов муравьёв, и проследить за ними фактически невозможно.