Экс-участник «Дома-2» Павел Уломский сделал предложение Наталье Игруновой

Две недели назад молодой человек сделал своей возлюбленной предложение, и та, конечно же, ответила согласием. На странице в Instagram девушка рассказала, как это было.По ее словам, 20 декабря они с Пашей и друзьями отмечали ее 22-летие в одном из ресторанов Москвы. В определенный момент парень поднялся, как казалось Наташе, чтобы произнести слова поздравления и подарить свой подарок, но вместо этого он встал на колено, достал маленькую коробочку с кольцом и сделал ей предложение.От неожиданности девушка на несколько мгновений даже потеряла дар речи, но потом все же смогла совладать со своими эмоциями и дала согласие.Также Игрунова опубликовала видеоролик, который в самый счастливый для нее момент сняли ее друзья, чтобы подписчики удостоверились в ее словах и разделили с ней радость.Уломский тоже решил поговорить об этом со своими фанатами. Он подвел итоги уходящего года, сообщив, что главным для него стало то, что в 2018 году они с Наташей очень сблизились и поняли, что не могут друг без друга.