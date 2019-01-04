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Экс-участник «Дома-2» Павел Уломский сделал предложение Наталье Игруновой

В жизни еще одной пары экс-участников телепроекта «Дом-2» произошло радостное событие. Наталья Игрунова и Павел Уломский сообщили своим подписчикам в социальной сети Instagram о том, что в 2019 году сыграют свадьбу.

Две недели назад молодой человек сделал своей возлюбленной предложение, и та, конечно же, ответила согласием. На странице в Instagram девушка рассказала, как это было.

Экс-участник «Дома-2» Павел Уломский сделал предложение Наталье Игруновой

По ее словам, 20 декабря они с Пашей и друзьями отмечали ее 22-летие в одном из ресторанов Москвы. В определенный момент парень поднялся, как казалось Наташе, чтобы произнести слова поздравления и подарить свой подарок, но вместо этого он встал на колено, достал маленькую коробочку с кольцом и сделал ей предложение.

От неожиданности девушка на несколько мгновений даже потеряла дар речи, но потом все же смогла совладать со своими эмоциями и дала согласие.

Экс-участник «Дома-2» Павел Уломский сделал предложение Наталье Игруновой

Также Игрунова опубликовала видеоролик, который в самый счастливый для нее момент сняли ее друзья, чтобы подписчики удостоверились в ее словах и разделили с ней радость.

Уломский тоже решил поговорить об этом со своими фанатами. Он подвел итоги уходящего года, сообщив, что главным для него стало то, что в 2018 году они с Наташей очень сблизились и поняли, что не могут друг без друга.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 17:12

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