BitTorrent запустит свою криптовалюту





Как известно, прошлым летом владелец молодой корпорации Джастин Сан приобрел сервис Torrent. В виртуальной валюте от BitTorrent будет присутствовать тикер BitTorrent Token – BBT. Новая криптовалюта позволит юзерам рассчитываться за отсылку документов и возможность быстрой загрузки файлов. Производители обещают, что монета BTT будет доступна не только в Соединенных Штатах Америки, но и за их пределами. Это станет возможным при условии использования специального сервиса, предназначенного для деловых людей - Binance Launchpad.Представители производителя заявили, что потребители, которые не выявят желания использовать виртуальную валюту, будут иметь возможность проводить обмен файлами на бесплатной основе. Планируется, что первое время токен будет функционировать с помощью клиента µTorrent Classic на базе Windows.