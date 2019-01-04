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BitTorrent запустит свою криптовалюту

Компания BitTorrent обещает пользователям запустить свою криптовалюту. Авторизация будет функционировать на базе платформы стартапа Tron.
BitTorrent запустит свою криптовалюту

Как известно, прошлым летом владелец молодой корпорации Джастин Сан приобрел сервис Torrent. В виртуальной валюте от BitTorrent будет присутствовать тикер BitTorrent Token – BBT. Новая криптовалюта позволит юзерам рассчитываться за отсылку документов и возможность быстрой загрузки файлов. Производители обещают, что монета BTT будет доступна не только в Соединенных Штатах Америки, но и за их пределами. Это станет возможным при условии использования специального сервиса, предназначенного для деловых людей - Binance Launchpad.

Представители производителя заявили, что потребители, которые не выявят желания использовать виртуальную валюту, будут иметь возможность проводить обмен файлами на бесплатной основе. Планируется, что первое время токен будет функционировать с помощью клиента µTorrent Classic на базе Windows.



 
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Экономика
Добавил: Дроздова Виктория Сегодня, 18:30

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