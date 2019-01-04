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"Энергомор": Украинские АЭС могут массово закрыть из-за недостатка топлива

Украинские АЭС могут в скором времени массово закрыть из-за недостатка мировых поставок уранового топлива. Для страны такая мера станет большим ударом по экономике.

"Энергомор": Украинские АЭС могут массово закрыть из-за недостатка топлива

Как сообщают эксперты в области атомной энергетики, поставки урана-235 по всему миру сокращаются, из-за чего могут быть закрыты украинские АЭС. Четыре станции обеспечивают 50-60 процентов всей энергии страны, занимая 5 место по количеству реакторов в Европе и 10 - в мире. В Запорожье находится крупнейшая европейская АЭС.

Уранового топлива на все предприятия не хватает, а ситуация усугубилась после разрыва отношений Украины и России в сфере мирного атома. Тепловыделяющие сборки Киев заказывал из США, а Вашингтону, в свою очередь, ресурс поставляет Россия.

Поскольку урана-235 на Украину не хватит, уже в этом году все АЭС могут закрыть. Из-за резкого сокращения электрогенерирующих мощностей может наступить упадок экономики.

Немного сгладит ситуацию отток людей из страны и сокращение промышленного производства, в связи с чем энергии требуется всё меньше. Минимум 3 месяца АЭС будут функционировать, но дальнейшая их судьба под вопросом. Покидают Украину и оставшиеся без работы атомщики.



 
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Экономика / Главные новости
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 16:44

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