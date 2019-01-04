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На авторынке появилась бюджетная версия Lifan Murman, конкурирующая с Toyota Camry

На рынке появилась бюджетная версия Lifan Murman, являющаяся конкурентом Toyota Camry. Транспортное средство на российском авторынке стоит 949 000 руб. в стандартной версии. Это делает авто бизнес-класса очень привлекательным для автолюбителей.

На авторынке появилась бюджетная версия Lifan Murman, конкурирующая с Toyota Camry

Машина имеет вид респектабельного седана, обладающего многими полезными функциями, которые делают поездку комфортной, а также безопасной. Новинка оснащается 1.8-литровым силовым агрегатом на 128 «лошадей». Авто разгоняется до 180 км/час. Расход горючего в смешанном цикле составляет не более 7.7 л. Топливный бак модификации изготовили из пластика. При этом дисковые автомобильные тормоза оснащаются вентиляцией. В передней части имеется подвеска MacPherson. В задней части устанавливается независимая современная система, обладающая трёхрычажной надёжной установкой.

По мнению экспертов, до полноценного бизнес-авто новая версия пока не дотягивает, потому что мотор имеет невысокую отдачу. Также в машине нет автоматической КП. В комплектации т/с отсутствует камера обзора, круиз-контроль, а также ряд прочих полезных опций, присущих премиальному сегменту.



 
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Авто
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 16:55

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