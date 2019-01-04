На авторынке появилась бюджетная версия Lifan Murman, конкурирующая с Toyota Camry





Машина имеет вид респектабельного седана, обладающего многими полезными функциями, которые делают поездку комфортной, а также безопасной. Новинка оснащается 1.8-литровым силовым агрегатом на 128 «лошадей». Авто разгоняется до 180 км/час. Расход горючего в смешанном цикле составляет не более 7.7 л. Топливный бак модификации изготовили из пластика. При этом дисковые автомобильные тормоза оснащаются вентиляцией. В передней части имеется подвеска MacPherson. В задней части устанавливается независимая современная система, обладающая трёхрычажной надёжной установкой.По мнению экспертов, до полноценного бизнес-авто новая версия пока не дотягивает, потому что мотор имеет невысокую отдачу. Также в машине нет автоматической КП. В комплектации т/с отсутствует камера обзора, круиз-контроль, а также ряд прочих полезных опций, присущих премиальному сегменту.