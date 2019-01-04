Ученые: Эти продукты вызывают тревожность и панические атаки





Дело в том, что при употреблении кофе в крови повышается уровень адреналина, норадреналина и кортизола. Из-за этого у здорового человека появляется чувство «нервозности». Если же человек имеет склонность к беспокойству, то в особых случаях алкоголь и кофеин могут вызвать у него приступы панической атаки.Чтобы избежать нервных срывов, необходимо разнообразить рацион продуктами с триптофаном (аминокислота). Высокий уровень триптофана в организме способствует выработке серотонина, препятствующего развитию беспокойства, депрессии, бессонницы и других расстройств. К таким продуктам относятся: яйца, шпинат, овес, семена кунжута и тыквы, рыба и бананы. Особым свойством снижения тревожности обладают: кефир, квашеная капуста, соленые огурцы, фасоль, овощи, имбирь, фрукты и орехи.