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Ученые: Эти продукты вызывают тревожность и панические атаки

Ученые перечислили продукты, способные вызвать чувство тревоги и спровоцировать приступ панической атаки. Медики порекомендовали полностью отказаться от кофеина и алкоголя, сократить потребление сахара и быстрых углеводов, а также добавить в свой рацион пищу с высоким содержанием белка.

Ученые: Эти продукты вызывают тревожность и панические атаки

Дело в том, что при употреблении кофе в крови повышается уровень адреналина, норадреналина и кортизола. Из-за этого у здорового человека появляется чувство «нервозности». Если же человек имеет склонность к беспокойству, то в особых случаях алкоголь и кофеин могут вызвать у него приступы панической атаки.

Чтобы избежать нервных срывов, необходимо разнообразить рацион продуктами с триптофаном (аминокислота). Высокий уровень триптофана в организме способствует выработке серотонина, препятствующего развитию беспокойства, депрессии, бессонницы и других расстройств. К таким продуктам относятся: яйца, шпинат, овес, семена кунжута и тыквы, рыба и бананы. Особым свойством снижения тревожности обладают: кефир, квашеная капуста, соленые огурцы, фасоль, овощи, имбирь, фрукты и орехи.



 
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Наука
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 15:43

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