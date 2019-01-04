Непал планирует запуск собственного спутника





Представители средства массовой информации сообщили, что запуск аппарата разработчики планируют произвести в середине мая этого года. Аппарат получил название «Птица – 3».По заявлению руководителя технического отдела из Непальской Академии наук и технологий Рабиндра Прасад Дхакала, на запуск собственного спутника государство выделило двадцать миллионов рупий (около 12 миллионов рублей). Данную сумму предоставили на разработку одновременно трех устройств. Журналисты сообщают: в функции спутников будет входить осуществление фотоснимков страны. Также аппарат сможет распространять собранную информацию о различных климатических катаклизмах. В случае удачного запуска Непал больше не будет вынужден платить за информацию, которую собирают спутники других стран.