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Непал планирует запуск собственного спутника

Федеративная Демократическая Республика Непал заявила о том, что планирует запуск собственного спутника в космос. Информацией с общественностью поделилось новостное агентство страны The Himalayan Times.

Непал планирует запуск собственного спутника

Представители средства массовой информации сообщили, что запуск аппарата разработчики планируют произвести в середине мая этого года. Аппарат получил название «Птица – 3».

По заявлению руководителя технического отдела из Непальской Академии наук и технологий Рабиндра Прасад Дхакала, на запуск собственного спутника государство выделило двадцать миллионов рупий (около 12 миллионов рублей). Данную сумму предоставили на разработку одновременно трех устройств. Журналисты сообщают: в функции спутников будет входить осуществление фотоснимков страны. Также аппарат сможет распространять собранную информацию о различных климатических катаклизмах. В случае удачного запуска Непал больше не будет вынужден платить за информацию, которую собирают спутники других стран.



 
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Технологии
Добавил: Дроздова Виктория Сегодня, 14:34

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