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Григорий Лепс планирует пятого ребенка

Знаменитый российский певец Григорий Лепс на новогоднем мероприятии «Russian Music Festival», которое проходило в Объединенных Арабских Эмиратах, дал большой концерт. Выступление прошло в одной из гостиниц Абу-Даби Emirates Palace. А позднее певец дал интервью и признался, что хочет пятого ребенка.

Григорий Лепс планирует пятого ребенка
Григорий Лепс в интервью рассказал, что они с его супругой Анной усиленно работают над этой идеей. По словам певца, ему нужно договориться с женой, ведь она может и не согласиться. А для того, чтобы объяснить, на что он ради этого готов, поделился историей своих близких друзей. Они присматривали за рубежом себе дом, и понравившийся объект стоил более 7 млн. Тогда супруга сказала его приятелю, что родит ему еще двоих наследников, если тот купит ей этот дом. Так что, Лепс пытается договориться со своей супругой примерно так же.

Григорий Лепс планирует пятого ребенка

К слову, Григорий Лепс уже является счастливым отцом четверых детей: сына и трех дочерей, причем старшая из них от первого брака певца.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 14:41

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