Григорий Лепс планирует пятого ребенка
Знаменитый российский певец Григорий Лепс на новогоднем мероприятии «Russian Music Festival», которое проходило в Объединенных Арабских Эмиратах, дал большой концерт. Выступление прошло в одной из гостиниц Абу-Даби Emirates Palace. А позднее певец дал интервью и признался, что хочет пятого ребенка.
Григорий Лепс в интервью рассказал, что они с его супругой Анной усиленно работают над этой идеей. По словам певца, ему нужно договориться с женой, ведь она может и не согласиться. А для того, чтобы объяснить, на что он ради этого готов, поделился историей своих близких друзей. Они присматривали за рубежом себе дом, и понравившийся объект стоил более 7 млн. Тогда супруга сказала его приятелю, что родит ему еще двоих наследников, если тот купит ей этот дом. Так что, Лепс пытается договориться со своей супругой примерно так же.
К слову, Григорий Лепс уже является счастливым отцом четверых детей: сына и трех дочерей, причем старшая из них от первого брака певца.
Григорий Лепс в интервью рассказал, что они с его супругой Анной усиленно работают над этой идеей. По словам певца, ему нужно договориться с женой, ведь она может и не согласиться. А для того, чтобы объяснить, на что он ради этого готов, поделился историей своих близких друзей. Они присматривали за рубежом себе дом, и понравившийся объект стоил более 7 млн. Тогда супруга сказала его приятелю, что родит ему еще двоих наследников, если тот купит ей этот дом. Так что, Лепс пытается договориться со своей супругой примерно так же.
К слову, Григорий Лепс уже является счастливым отцом четверых детей: сына и трех дочерей, причем старшая из них от первого брака певца.