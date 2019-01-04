Григорий Лепс планирует пятого ребенка

Григорий Лепс в интервью рассказал, что они с его супругой Анной усиленно работают над этой идеей. По словам певца, ему нужно договориться с женой, ведь она может и не согласиться. А для того, чтобы объяснить, на что он ради этого готов, поделился историей своих близких друзей. Они присматривали за рубежом себе дом, и понравившийся объект стоил более 7 млн. Тогда супруга сказала его приятелю, что родит ему еще двоих наследников, если тот купит ей этот дом. Так что, Лепс пытается договориться со своей супругой примерно так же.