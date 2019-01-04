Учёные сделали большой шаг в создании квантового компьютера





Массачусетский технический институт рассказал о прогрессе в разработке квантового компьютера. В лаборатории учёные зафиксировали когерентность основного элемента вычислительной машины. Графеновый кубит, с которым работают физики, может находиться в двух состояниях сразу, имея противоположные свойства.Такая временная когерентность является важнейшим шагом в создании квантовых машин. Кубиты представляют собой подобие искусственных атомов. С их помощью учёные управляют квантами информации.Подобные фундаментальные элементы компьютеров будущего сравнимы с хорошо известными двоичными схемами. Логические элементы вычислительных машин показывают как разные состояния, как 0 и 1, так и общую суперпозицию.Данное свойство необходимо в решении сверхсложных задач, которые не под силу нынешним компьютерам. Время когерентности кубита демонстрирует его способность давать комплексные решения.