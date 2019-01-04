Porsche представил трековую версию Porsche 718 Cayman GT4 Clubsport





Новая вариация Porsche оснащается 3,8-литровым силовым агрегатом на 425 «лошадей». Двигатель работает вместе с роботизированной шестиступенчатой PDK (двойное сцепление), а также механической блокировкой дифференциала заднего моста. Новый спорткар оснащают гоночной тормозной системой с надёжными стальными тормозными автомобильными дисками на 380 мм, специальным эвакуационным люком в крыше, сликами Michelin, гоночным сидением Recaro с 6-точечным ремнём безопасности, каркасом безопасности с завода. Базовую версию Trackday подходит для частных соревнований, а также водителям-любителям. Такое авто получило безопасный восьмидесятилитровый бензобак, ручной огнетушитель, систему кондиционирования, контроля тяги, помощи ESC, ABS. Версия Competition обладает автоматической системой пожаротушения, съёмным гоночным рулевым колесом от версии 911 GT3 R, встроенным пневмодомкратом, безопасным топливным баком на 115 л, регулируемыми амортизаторами и тормозами.Новую версию предлагают для заказа в феврале этого года. Вариация Trackday расценивается в 134 тысячи евро. Модификация Competition оценивается в 157 тысяч евро.