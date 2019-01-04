На Марсе обнаружены чужеродные черепа и кактус





Ученый из Тайваня сообщил, что во время изучения фотографий Марса он рассмотрел на них окаменелости и кактус, который имеет цветок круглой формы. Распознанные два артефакта – это черепа, принадлежавшие пришельцам. Эксперт заявил, что их хозяева относились к разным видам. Одна из находок имеет очертания каркаса головы человека. Второй череп больше напоминает тигриный. Известный интернет-уфолог подчеркнул, что он говорит именно об окаменелостях. Уоринг уверен: большинство людей ошибаются, когда предполагают о том, что ископаемые не способны существовать такое длительное время. Он пояснил данный факт тем, что минералы, поглощаемые останками, на 100% превращают их в камень, способствуя лучшей сохранности.Свои слова уфолог подтвердил видеороликом. Юзеры Сети энергично приступили к обсуждению увиденного на сайте. Отметим, что тайваньский эксперт в области неопознанного всегда был уверен в том, что инопланетная жизнь существует. Своими исследованиями он пытается доказать обществу свои убеждения.