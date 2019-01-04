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Компания Dell запатентовала новый ноутбук с двойным дисплеем и неожиданной конструкцией

Всемирно известная корпорация Dell запатентовала свой новый ноутбук с двойным дисплеем и неожиданной конструкцией. Эксперты Ведомства США по патентам и товарным знакам одобрили заявку компании, поданную в 2018 году, 3 января этого года.


Компания Dell запатентовала новый ноутбук с двойным дисплеем и неожиданной конструкцией

Бренд Dell, считающийся одним из крупнейших производителей компьютеров, разработал необычный гаджет с двумя экранами, которые крепятся к магнитной полосе на регулируемом зажиме клавиатуры. Дисплеи можно подключать к аппарату благодаря портам, располагая их экраном к пользователю или аудитории. Этот концепт ноутбука прекрасно подойдет для презентаций на семинарах, тренингах и других публичных выступлений.

Компания Dell запатентовала новый ноутбук с двойным дисплеем и неожиданной конструкцией

Если дисплеи устройства расположить рядом, то это дает возможность значительно расширить пространство. Новинка от Dell окажется тяжелее обычных гаджетов. В патентных документах не указываются данные о размерах ноутбуках. Компания-разработчик не комментирует информацию об уникальном девайсе и неизвестно, как скоро Dell запустит его в продажу.



 
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Технологии
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 13:22

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