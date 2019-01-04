Компания Dell запатентовала новый ноутбук с двойным дисплеем и неожиданной конструкцией





Бренд Dell, считающийся одним из крупнейших производителей компьютеров, разработал необычный гаджет с двумя экранами, которые крепятся к магнитной полосе на регулируемом зажиме клавиатуры. Дисплеи можно подключать к аппарату благодаря портам, располагая их экраном к пользователю или аудитории. Этот концепт ноутбука прекрасно подойдет для презентаций на семинарах, тренингах и других публичных выступлений.Если дисплеи устройства расположить рядом, то это дает возможность значительно расширить пространство. Новинка от Dell окажется тяжелее обычных гаджетов. В патентных документах не указываются данные о размерах ноутбуках. Компания-разработчик не комментирует информацию об уникальном девайсе и неизвестно, как скоро Dell запустит его в продажу.