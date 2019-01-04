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Виатлина Цымбалюк-Романоская скорбит по Крису Кельми

Знаменитая украинская пианистка Виатлина Цымбалюк-Романовская в социальной сети Facebook опубликовала пост, который посвятила кончине легендарного композитора Криса Кельми. Музыкант умер в своем загородном доме три дня назад.

Виатлина Цымбалюк-Романоская скорбит по Крису Кельми

Виатлина Цымбалюк-Романовская отметила в публикации, что таких песен, как писал Крис Кельми, больше не пишут. А будучи школьницей, она каждое утро собиралась на занятия под его композиции. «Спасибо, что вы были в нашей жизни. Не уходите», - подытожила пианистка.

Виатлина Цымбалюк-Романоская скорбит по Крису Кельми

В одном из реабилитационных центров Таиланда, на острове Самуи Крис Кельми проходил лечение от алкогольной зависимости. Но, к сожалению, это не принесло положительного результата. После своей смерти музыкант оставил богатое наследство, которое будут делить между собой его родственники.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 12:00

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