«Ну, как не влюбиться в Самбурскую!»: Актриса похвасталась в Instagram своей красивой попой

«Красотка!!! Обожают тебя!!!», «Это нереально, какая пластичная», «Даааа, я бы тоже с тобой начал бегать», - пишут в Сети.



Настасья Самбурская выложила в Instagram кадры из фильма, где она занимается фитнесом на глазах у изумленного молодого человека. Чтобы подчеркнуть смысл своего поста, она красноречиво подписала «Ну, как не влюбиться в Самбурскую», прибавив к этому возгласу парочку смайликов.«Берём пятой точкой!», - провозгласила актриса, и многие фолловеры поспешили с ней согласиться.Впрочем, без критики не обошлось. Хейтеры заявили, что подобное поведение отдает вульгарностью, а кто-то и вовсе припомнил библейские изречения о мужчинах, вожделеющих женщину.