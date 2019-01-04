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«Ну, как не влюбиться в Самбурскую!»: Актриса похвасталась в Instagram своей красивой попой

Звезда «Универа» Настасья Самбурская известна отменным чувством юмора. Всегда эффектная и стильная она не стесняется выглядеть смешной или привлечь внимание своими стройными формами. Накануне актриса похвасталась в Instagram, как она занимается йогой, попутно продемонстрировав красоту своей «пятой точки».

«Ну, как не влюбиться в Самбурскую!»: Актриса похвасталась в Instagram своей красивой попой

Настасья Самбурская выложила в Instagram кадры из фильма, где она занимается фитнесом на глазах у изумленного молодого человека. Чтобы подчеркнуть смысл своего поста, она красноречиво подписала «Ну, как не влюбиться в Самбурскую», прибавив к этому возгласу парочку смайликов.

«Берём пятой точкой!», - провозгласила актриса, и многие фолловеры поспешили с ней согласиться.

«Красотка!!! Обожают тебя!!!», «Это нереально, какая пластичная», «Даааа, я бы тоже с тобой начал бегать», - пишут в Сети.

Впрочем, без критики не обошлось. Хейтеры заявили, что подобное поведение отдает вульгарностью, а кто-то и вовсе припомнил библейские изречения о мужчинах, вожделеющих женщину.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Семчишина Ирина Сегодня, 11:20

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