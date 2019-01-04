The National Interest показало сценарий войны между Россией и НАТО в 2024 году





Американский таблоид побеседовал с профессором по военной истории, узнав его мнение касательно возможного конфликта между РФ и странами НАТО. Бывший морской офицер посчитал, что война будет длиться всего 10 дней и развернётся в 2024 году. Заключив договор о ненападении с Китаем и перемирие на Донбассе с Украиной, Россия выступит инициатором столкновения.Поводом для войны может послужить притеснённое русскоязычное население Прибалтики. США, между тем, вновь введёт войска в Афганистан, а Дональд Трамп захочет избираться на второй президентский срок.Эксперт приписал НАТО изначально ошибочную стратегию. В то же время Россия захватит Гданьск и "польский коридор", где развернёт такие ракетные установки, как С-400 и С-300.Порты Дании и Германии будут заминированы. Также истребители РФ обеспечат контроль в небе.Дойдя до границы Германии спустя 10 дней, Москва прекратит огонь в одностороннем порядке. Отметим, что в 2018 году американские эксперты были настроены противоположным образом. Гипотетическую победу отдали НАТО из-за слабой подготовки большинства российских силовиков.