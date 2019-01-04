Российские военные спасатели-водолазы ВМФ собираются покорить глубину в 450 м





Информация передана департаментом информации и массовых коммуникаций российского Минобороны. На специальном судне непосредственно в морской акватории продолжают отработку технологий специальных водолазных погружений на рекордную глубину, которая составляет до 450 м. Раньше был установлен рекорд погружений водолазами на глубину до 416 м. Его реализовали водолазы-спасатели, специалисты службы поисковых/аварийно-спасательных работ военно-морского российского флота, а также специалисты НИИ спасания/подводных технологий ВУНЦ.Для ВМФ России погружение на такую глубину представляет собой рекорд. Его освоили первый раз в истории государства. Прошлую максимальную глубину до 307 м достигли во время выхода из субмарины в 1986 году.