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Вывод войск из Сирии в США назвали "хитрым ходом" против России

Вывод войск из Сирии США назвали "хитрым ходом" против союза России с турками, иранцами и сирийскими повстанцами. Соответствующее заявление сделал полковник Дуглас Макгрегор.

Вывод войск из Сирии в США назвали "хитрым ходом" против России

Канал Fox News показал беседу с представителем военных сил США в Сирии, которые постепенно выводят двухтысячные войска из северного региона. Макгрегор заявил, что после такого решения Вашингтона Россия потеряет свои дружественные связи как с повстанцами, так и с Турцией и Ираном. Кремлю придётся поддержать конкретного союзника и отказаться от прочих.

Турецкие солдаты в Северной Сирии, по словам полковника, исчисляются десятками тысяч. Они непременно атакуют курдов, ранее нападавших на Турцию. США якобы вынудила власти Сирии сосредоточить силы в северной части страны, чтобы затем быстро выйти из конфликта.

Теперь, если Россия позволит туркам пересечь границу, то о союзе с иранцами и сирийцами не может быть и речи. Напомним, что Вашингтон назвал борьбу с ИГ, запрещённой в РФ террористической организацией, причиной, по которой войска высадились в Сирии. Впрочем, власти страны сочли такие действия оккупацией региона с ценными ресурсами на северо-востоке и востоке.



 
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Политика / Главные новости
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 10:08

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