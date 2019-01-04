NASA отправит в космос спутник для изменения орбиты астероида
NASA планирует уже в 2022 году отправить в космос спутник, чтобы тот изменил орбиту астероида под названием Дидим. По словам представителей организации, летающий аппарат должен врезаться в небесное тело, о чем пишет Space.com.
Земляне узнали об астероиде Дидим в 1996 году. Небесное тело в 2003 году пронеслось на расстоянии 7 000 000 километров от поверхности Земли. Объект в следующий раз должен приблизиться к Земле уже в 2123 году. Для Голубой планеты Димим не несёт опасности. Однако он позволит учёным изучить различные способы изменения траектории астероида. Это позволит в итоге защититься в дальнейшем от вероятных столкновений с подобными небесными телами. Эксперимент будет проведён согласно проекту DART. В нём возьмут участие также европейские научные деятели. NASA к 2021 году планирует в космос отправить летающий аппарат, который столкнётся в 2022 году с астероидом. По словам экспертов, чтобы небесное тело не столкнулось с Землёй, следует заранее менять его орбиту.
В одном из действующих западных университетов в данной работе большая роль отводится телескопам. С их помощью астрономы наблюдают за перемещением космического объекта. Передовые технологические приборы требуются для оценки последствий возможного столкновения астероида со спутником, запущенным с Земли.
Земляне узнали об астероиде Дидим в 1996 году. Небесное тело в 2003 году пронеслось на расстоянии 7 000 000 километров от поверхности Земли. Объект в следующий раз должен приблизиться к Земле уже в 2123 году. Для Голубой планеты Димим не несёт опасности. Однако он позволит учёным изучить различные способы изменения траектории астероида. Это позволит в итоге защититься в дальнейшем от вероятных столкновений с подобными небесными телами. Эксперимент будет проведён согласно проекту DART. В нём возьмут участие также европейские научные деятели. NASA к 2021 году планирует в космос отправить летающий аппарат, который столкнётся в 2022 году с астероидом. По словам экспертов, чтобы небесное тело не столкнулось с Землёй, следует заранее менять его орбиту.
В одном из действующих западных университетов в данной работе большая роль отводится телескопам. С их помощью астрономы наблюдают за перемещением космического объекта. Передовые технологические приборы требуются для оценки последствий возможного столкновения астероида со спутником, запущенным с Земли.
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 09:01