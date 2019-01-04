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Acer представила компактный и ударопрочный ноутбук TravelMate X3410

Компания Acer представила потребительской аудитории свой ноутбук модели TravelMate X3410. Новинка достаточно компактная, а также ударопрочная.
Acer представила компактный и ударопрочный ноутбук TravelMate X3410

Разработчики Acer приняли решения не ждать начала Consumer Electronics Show. Они продемонстрировали юзерам свой новый ноутбук. Представители компании заявляют, что главными привилегиями девайса стали его конструктивные особенности. Гаджет создан для удобства использования бизнесменами, которые находятся постоянно в движении. Эксперты утверждают, что будучи компактным, устройство остается достаточно надежным. Это аргументируется тем, что новинка создана соответственно военному стандарту MIL-STD 810G. Специалисты протестировали девайс. Новинку проверили на устойчивость, как к низким, так и к высоким температурам, а также на воздействие вибраций и механических ударов.

Модель TravelMate X3410 обзавелась корпусом из алюминия. В гаджет установили процессор Intel Core i3-8230U с 8 Гб оперативной памятью ОЗУ, а также флэш-накопитель на 128 Гб. Производители наградили устройство 14-дюймовым IPS-дисплеем размером. Работает ноутбук с помощью Windows 10 Pro.



 
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Добавил: Дроздова Виктория Сегодня, 07:00

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