Скончалась заслуженная актриса Латвии и РФ Райна Праудина





Информация о кончине актрисы стала известна после публикации на страницах сайта театра под названием «У Никитских ворот». Театральные деятели скорбят вместе с родными знаменитости. Она служила в стенах Рижского театра драмы, Вахтанговского театра и театра «У Никитских ворот». Сроки прощания с российской артисткой будут объявлены позже.Райна Праудина с шестидесятых годов по 1989 г. работала в стенах Рижского театра русской драмы. Актриса с мужем режиссером Александром Кацем за год до развала Советского Союза уехала в Москву. Там она пошла работать в Вахтанговский театр. Анатолий Праудин, являющийся сыном латвийской актрисы, стал поздней известным режиссером. Довольно долгое время Праудина болела и не могла больше выступать на сцене.