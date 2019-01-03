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Скончалась заслуженная актриса Латвии и РФ Райна Праудина

Скончалась народная латвийская, а также российская артистка Райна Праудина. Актриса ушла из жизни в 83 года.

Скончалась заслуженная актриса Латвии и РФ Райна Праудина


Информация о кончине актрисы стала известна после публикации на страницах сайта театра под названием «У Никитских ворот». Театральные деятели скорбят вместе с родными знаменитости. Она служила в стенах Рижского театра драмы, Вахтанговского театра и театра «У Никитских ворот». Сроки прощания с российской артисткой будут объявлены позже.

Райна Праудина с шестидесятых годов по 1989 г. работала в стенах Рижского театра русской драмы. Актриса с мужем режиссером Александром Кацем за год до развала Советского Союза уехала в Москву. Там она пошла работать в Вахтанговский театр. Анатолий Праудин, являющийся сыном латвийской актрисы, стал поздней известным режиссером. Довольно долгое время Праудина болела и не могла больше выступать на сцене.



 
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Культура
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 19:26

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