Искусственный интеллект сможет определить болезнь Альцгеймера за 6 лет до диагноза





Сотрудники университета отметили, что качества, которыми наделена нейросеть, дает возможность врачам определить и начать лечение гораздо раньше явных проявлений заболевания. Ученые смогли запрограммировать ИИ для того, чтобы он смог выявить болезнь Альцгеймера на начальных сроках во время сканирования мозга.На данный момент от этого заболевания не существует лекарств. Однако, за последнее время научные сотрудники обнаружили множество способов, как предупредить его развитие. Доктор Дже Хо Сона подчеркивает, что одним из труднейших в диагностики данного заболевания является отсутствие симптомов. Диагноз возможно поставить только в случае, когда нейроны уже погибли. Это означает, что начался необратимый процесс. Искусственный интеллект сможет определить предрасположенность пациента к заболеванию. Во время эксперимента с помощью нейросети специалистам удалось зафиксировать начальную стадию Альцгеймера у пациентов. Ученые провели ряд исследований и в 92 % случаев ИИ смог точно выдать результат.