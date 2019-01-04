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Hyundai Motor Group в текущем году представит 30 новых авто

Hyundai Motor Group планирует в текущем году представить 30 новых либо модернизированных современных транспортных средств, которые появятся под марками Hyundai, Kia, Genesis. Сюда войдёт люксовый новый паркетник, а также восьмое поколение седана Sonata.

Hyundai Motor Group в текущем году представит 30 новых авто


Внешний вид премиальной версии кроссовера схож с концептуальной вариацией Genesis GV80, которую первый раз презентовали в прошлом году в рамках нью-йоркского международного очередного мотор-шоу. За основу серийной версии взяли архитектуру, применяемую для создания седана G80 будущей генерации. Линейка силовых агрегатов включает 3.3-литровую турбированную силовую установку V6 на 370 «лошадей», 5-литровый атмосферный мотор V8 на 420 лошадиных сил. Все версии новинки обладают полноприводной системой. Обновленная Hyundai Sonata появится в РФ в текущем году. Внешность модели будет основательно отличаться от прошлой версии. Согласно ожиданиям, седан будет сконструирован под именем Fluidic Sculpture.

В настоящее время в РФ калининградским предприятием производится Sonata, представленная в российских автосалонах с современными бензиновыми 2,0/2,4 литровыми моторами на 150/188 «лошадей». Обе силовые установки функционируют вместе с роботизированной трансмиссией на шесть диапазонов.



 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 04:00

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