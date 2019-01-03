Украина хочет отправить военные корабли в Керченский пролив





В эфире украинского телеканала политический деятель заявил, что следующий «проход» военных судов будет особенным, ведь Киев намерен пригласить на корабли зарубежных наблюдателей. Стоит напомнить, что подобную идею ранее выдвигал секретарь СНБО Украины Александр Турчинов.Напомним, что после провокации украинских кораблей в территориальных водах, российская сторона применила силу и задержала несколько украинских моряков. Это способствовало тому, что Киев на месяц ввёл военное положение сразу в 10 регионах страны.