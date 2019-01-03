Жена Валентина Юдашкина показала в Instagram новогоднее застолье Аллы Пугачевой в фамильном замке

В этом году Алла Борисовна не выступала на «Новогоднем огоньке», так как скорей всего бережет свои силы для грандиозной сольной программы, приуроченной к ее 70-летию. На предоставленном в Сети фото компанию артистке составляют Марина и Валентин Юдашкины, Александр Буйнов и Максим Галкин. Хозяйка роскошного загородного дома угощает гостей очень скромно. Певица поставила на новогодний праздничный стол селедку с луком, бутылку водки, чай, и традиционный салат оливье. Сервиз, на котором были поданы блюда, сделан по спецзаказу Максима Галкина. Мастерами из Италии была нанесена на посуду гравировка с инициалами Примадонны и ее супруга, а также название замка – «Белый камень». Фото за три часа собрало свыше 13 тысяч одобрительных лайков и более 160 комментариев, в которых подписчики принялись поздравлять с зимними праздниками всех присутствующих на снимке знаменитостей.Стоит отметить, что семья Александра Буйнова дружит с Аллой Борисовной на протяжении многих лет, а его жена является самой преданной подругой популярной артистки. Когда еще совсем молодая исполнительница песен стала новой солисткой группы «Веселые ребята», у Буйнова были с ней романтические отношения. По словам певца, в Аллу Пугачеву были влюблены практически все участники коллектива, а он сам просто «пропал», когда увидел ее в короткой юбке.