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Олег Газманов прокомментировал информацию о смерти певца Криса Кельми

Представитель российского шоу-бизнеса Олег Газманов решил прокомментировать информацию о смерти коллеги - певца Криса Кельми в личном микроблоге Instagram. Он также выразил соболезнования родственникам ушедшей звезды.
Олег Газманов прокомментировал информацию о смерти певца Криса Кельми

Олег Газманов кратко сообщил, что "круг замкнулся", и простился с другом. Певец опубликовал ролик в Instagram, где советский и российский певец исполняет песню "Замыкая круг" с другими звездами.

Поклонники присоединились к соболезнованиям артиста: "Печально. Светлая память. Ночное рандеву, тоже хорошая песня, но с песни Замыкая круг , все и началось! Жалко", "Ужасно когда сгорают талантливые люди. Светлая память..", "Замкнул ...сам. ...очень жаль ....", "Очень жаль. Рано ушел", "Замыкая круг - легендарная композиция", "Вечная память", "Спасибо за песни, будем помнить", "Жаль,уходят хорошие музыканты.Вечная память Анатолий. Мы будем помнить твои песни", "Уходят не просто люди, уходит эпоха Великой Страны!"
Олег Газманов прокомментировал информацию о смерти певца Криса Кельми

Исполнитель и участник "Автографа" основал коллективы под названием "Рок-Ателье" и "Високосное лето". Крис Кельми умер 1 января в собственном доме, расположенном в Подмосковье. Артист долгое время страдал от цирроза печени и часто жаловался на болевые ощущения в сердце.



 
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ШоуБиз
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 17:46

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