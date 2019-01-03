Олег Газманов прокомментировал информацию о смерти певца Криса Кельми

Олег Газманов кратко сообщил, что "круг замкнулся", и простился с другом. Певец опубликовал ролик в Instagram, где советский и российский певец исполняет песню "Замыкая круг" с другими звездами.Поклонники присоединились к соболезнованиям артиста: "Печально. Светлая память. Ночное рандеву, тоже хорошая песня, но с песни Замыкая круг , все и началось! Жалко", "Ужасно когда сгорают талантливые люди. Светлая память..", "Замкнул ...сам. ...очень жаль ....", "Очень жаль. Рано ушел", "Замыкая круг - легендарная композиция", "Вечная память", "Спасибо за песни, будем помнить", "Жаль,уходят хорошие музыканты.Вечная память Анатолий. Мы будем помнить твои песни", "Уходят не просто люди, уходит эпоха Великой Страны!"Исполнитель и участник "Автографа" основал коллективы под названием "Рок-Ателье" и "Високосное лето". Крис Кельми умер 1 января в собственном доме, расположенном в Подмосковье. Артист долгое время страдал от цирроза печени и часто жаловался на болевые ощущения в сердце.