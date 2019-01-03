Уфолог на Google Sky обнаружил гигантскую инопланетную станцию





Уфолог рассказал, что обнаружил космическую станцию больших размеров. Исследователь отметил, что гигантскую синюю базу инопланетян можно увидеть на карте Google Sky. Размеры данного объекта указывают на то, что он намного больше Земли. Эксперт уверен, что это не планета, а искусственно созданная станция для пришельцев, а также считает, что его находка является прямым доказательством реальности их существования. Также исследователь уверен, что пришельцы опередили своими технологиями землян на несколько веков, об этом можно судить по размеру их кораблей и станций.Стоит отметить, что это далеко не первая подобная находка конспирологов с помощью сервисов Google. Несколько месяцев назад уфологи обнаружили на Луне массивную структуру инопланетного происхождения.