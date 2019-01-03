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Эксперты составили рейтинг самых популярных брендов с АКПП на территории России

Эксперты анонсировали рейтинг самых популярных брендов с автоматической КП на территории России. Самой продаваемой маркой, оснащаемой АКПП, является южнокорейский бренд KIA.

Эксперты составили рейтинг самых популярных брендов с АКПП на территории России


За одиннадцать месяцев 2018 года было продано 168 тыс. авто с автоматической трансмиссией. На втором месте размещается Hyundai за счёт реализованных 123 000 экземпляров. На третьем месте расположилась японская Toyota (90 тыс. авто). Четвёртое место досталось марке Volkswagen (61,4 тыс. авто). На пятом месте размещается Nissan (46,5 тыс. авто). На шестом месте расположился бренд Skoda (45,5 тыс. авто). Седьмая позиция досталась Mitsubishi (34.9 тыс. авто). Марка Renault оказалась на восьмом месте (34,1 тыс. авто)

На девятой позиции расположился бренд BMW (32,5 тыс. авто). Десятое место досталось марке Mercedes-Benz. Бренд реализовал 29,9 тысяч транспортных средств.



 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 17:25

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