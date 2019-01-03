Эксперты составили рейтинг самых популярных брендов с АКПП на территории России





За одиннадцать месяцев 2018 года было продано 168 тыс. авто с автоматической трансмиссией. На втором месте размещается Hyundai за счёт реализованных 123 000 экземпляров. На третьем месте расположилась японская Toyota (90 тыс. авто). Четвёртое место досталось марке Volkswagen (61,4 тыс. авто). На пятом месте размещается Nissan (46,5 тыс. авто). На шестом месте расположился бренд Skoda (45,5 тыс. авто). Седьмая позиция досталась Mitsubishi (34.9 тыс. авто). Марка Renault оказалась на восьмом месте (34,1 тыс. авто)На девятой позиции расположился бренд BMW (32,5 тыс. авто). Десятое место досталось марке Mercedes-Benz. Бренд реализовал 29,9 тысяч транспортных средств.