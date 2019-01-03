Победитель шоу «Голос» Петр Захаров рассказал о врожденном дефекте

Петр Захаров стал победителем в шоу «Голос». В недавнем интервью исполнитель рассказал, что врачи ему запрещали заниматься вокалом. Однажды после обследования медики ему сообщили, что обнаружили врожденный дефект, а именно деформацию хрящей гортани. Но Петр Захаров не собирался сдаваться, ведь всегда мечтал стать певцом. Специалисты предупредили его, что если он не перестанет петь, то может потерять голос, и даже остаться немым.Придя на шоу «Голос» Петр Захаров подвергал риску собственное здоровье, но он об этот нисколько не жалеет. Сейчас став счастливым обладателем приза в размере одного миллиона рублей, исполнив песню с Константином Меладзе и став настоящим певцом, Петр Захаров просто счастлив.