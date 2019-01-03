Ученые создали тест для определения рака с принципом работы «алкотестера»
Британские ученые разработали новый тест, позволяющий определить рак на ранней стадии развития без необходимости делать биопсию. По словам сотрудника Кембриджского университета Билли Бойла, разработавшего данный тест, его устройство работает по принципу «алкотестера».
Бойл задумался над созданием такого прибора после смерти его 36-летней жены, скончавшейся от рака толстой кишки. Чтобы пройти тест, достаточно будет подышать 10 минут в устройство, за это время будут собраны все молекулы, после чего их отправят на анализ в лабораторию. Результаты тестов пациенты смогут получить через несколько дней, тогда как для проведения биопсии надо потратить не менее двух недель.
В течение двух лет будет проводиться крупное испытание, в котором примут участие 1500 респондентов с подозрением на рак простаты, мочевого пузыря, поджелудочной железы и почек. Врач Дэвид Кросби отметил, что устройство, способное обнаружить рак на ранней стадии развития, к тому же имеет невысокую стоимость.
Бойл задумался над созданием такого прибора после смерти его 36-летней жены, скончавшейся от рака толстой кишки. Чтобы пройти тест, достаточно будет подышать 10 минут в устройство, за это время будут собраны все молекулы, после чего их отправят на анализ в лабораторию. Результаты тестов пациенты смогут получить через несколько дней, тогда как для проведения биопсии надо потратить не менее двух недель.
В течение двух лет будет проводиться крупное испытание, в котором примут участие 1500 респондентов с подозрением на рак простаты, мочевого пузыря, поджелудочной железы и почек. Врач Дэвид Кросби отметил, что устройство, способное обнаружить рак на ранней стадии развития, к тому же имеет невысокую стоимость.
Наука
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 15:37