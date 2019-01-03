Ученые создали тест для определения рака с принципом работы «алкотестера»





Бойл задумался над созданием такого прибора после смерти его 36-летней жены, скончавшейся от рака толстой кишки. Чтобы пройти тест, достаточно будет подышать 10 минут в устройство, за это время будут собраны все молекулы, после чего их отправят на анализ в лабораторию. Результаты тестов пациенты смогут получить через несколько дней, тогда как для проведения биопсии надо потратить не менее двух недель.В течение двух лет будет проводиться крупное испытание, в котором примут участие 1500 респондентов с подозрением на рак простаты, мочевого пузыря, поджелудочной железы и почек. Врач Дэвид Кросби отметил, что устройство, способное обнаружить рак на ранней стадии развития, к тому же имеет невысокую стоимость.