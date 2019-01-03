Ученые рассказали о влиянии горькой дыни на уровень глюкозы в крови при сахарном диабете





После множества проведенных анализов ученые выявили, что фрукт под названием горькая дыня является очень полезным для людей, страдающих такой болезнью, как диабет. Оказывается, данный плод способен понижать уровень сахара в крови. Эксперты советуют изменить рацион питания больным, имеющим II тип диабета. При заболевании данным недугом у больного фиксируется превышающий норму уровень глюкозы, которая содержится в крови человека. Это говорит о том, что поджелудочная железа не может вырабатывать достаточный объем инсулина, который нужен для того, чтобы в организме проводился контроль глюкозы. Исследователи советуют больным добавить в свое меню momordica charantia, которая более известна, как горькая дыня.Данный плод в своем составе имеет такие полезные компоненты, как вицин, чарантин и полипептид-р. Они наделены антидиабетическими свойствами. Имея достаточное количество лектина горькая дыня значительно понижает уровень глюкозы в организме. Также данный фрукт подавляет аппетит и позитивно воздествует на периферические ткани.