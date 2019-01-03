Украинские специалисты озвучили ситуацию с ценами на газ в стране
Украинские специалисты озвучили ситуацию с ценами на газ в стране. Данная информация передана Владимиром Лановым, являющимся экс-министром экономики государства.
Бывшим руководителем украинского экономического ведомства отмечается, что цену невозможно уменьшить, пока есть "Нафтогаз", так как он покупает продукт. Каждая компания, которая добывает газ, поставляет свою продукцию только этой корпорации. В свою очередь "Нафтогаз" не разделяет газ. По мнению специалиста, на рынке должно быть множество производителей газа. Для украинского государства цена европейского газа достигла рекордных показателей. Лановой заметил, что "Нафтогаз" с компаниями следует разделить. По мнению экс-министра, тариф на газ нужно устанавливать для самых худших условий. Согласно ожиданиям, основная тема предвыборной кампании на пост главы Украины будет связана с ценой на газ. В партии "Батькивщина", под руководством Юлии Тимошенко, заявили про намерение в два раза уменьшить тарифы на газ, если победит их кандидат.
Иван Крулько, занимающий должность зампреда политической организации, отметил, что согласно подсчётам экспертов, возможно уменьшить расценку на газ. Это приведёт к уменьшению коммунальных услуг. Тогда в торговых сетях уменьшится давление на цены. При этом станет легче бизнесу и людям. Увеличение тарифов на газовый продукт для жителей Украины представляет собой основное условие МВФ для выдачи украинскому государству очередного транша помощи.
Бывшим руководителем украинского экономического ведомства отмечается, что цену невозможно уменьшить, пока есть "Нафтогаз", так как он покупает продукт. Каждая компания, которая добывает газ, поставляет свою продукцию только этой корпорации. В свою очередь "Нафтогаз" не разделяет газ. По мнению специалиста, на рынке должно быть множество производителей газа. Для украинского государства цена европейского газа достигла рекордных показателей. Лановой заметил, что "Нафтогаз" с компаниями следует разделить. По мнению экс-министра, тариф на газ нужно устанавливать для самых худших условий. Согласно ожиданиям, основная тема предвыборной кампании на пост главы Украины будет связана с ценой на газ. В партии "Батькивщина", под руководством Юлии Тимошенко, заявили про намерение в два раза уменьшить тарифы на газ, если победит их кандидат.
Иван Крулько, занимающий должность зампреда политической организации, отметил, что согласно подсчётам экспертов, возможно уменьшить расценку на газ. Это приведёт к уменьшению коммунальных услуг. Тогда в торговых сетях уменьшится давление на цены. При этом станет легче бизнесу и людям. Увеличение тарифов на газовый продукт для жителей Украины представляет собой основное условие МВФ для выдачи украинскому государству очередного транша помощи.
Экономика
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 16:00