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Украинские специалисты озвучили ситуацию с ценами на газ в стране

Украинские специалисты озвучили ситуацию с ценами на газ в стране. Данная информация передана Владимиром Лановым, являющимся экс-министром экономики государства.

Украинские специалисты озвучили ситуацию с ценами на газ в стране

Бывшим руководителем украинского экономического ведомства отмечается, что цену невозможно уменьшить, пока есть "Нафтогаз", так как он покупает продукт. Каждая компания, которая добывает газ, поставляет свою продукцию только этой корпорации. В свою очередь "Нафтогаз" не разделяет газ. По мнению специалиста, на рынке должно быть множество производителей газа. Для украинского государства цена европейского газа достигла рекордных показателей. Лановой заметил, что "Нафтогаз" с компаниями следует разделить. По мнению экс-министра, тариф на газ нужно устанавливать для самых худших условий. Согласно ожиданиям, основная тема предвыборной кампании на пост главы Украины будет связана с ценой на газ. В партии "Батькивщина", под руководством Юлии Тимошенко, заявили про намерение в два раза уменьшить тарифы на газ, если победит их кандидат.

Иван Крулько, занимающий должность зампреда политической организации, отметил, что согласно подсчётам экспертов, возможно уменьшить расценку на газ. Это приведёт к уменьшению коммунальных услуг. Тогда в торговых сетях уменьшится давление на цены. При этом станет легче бизнесу и людям. Увеличение тарифов на газовый продукт для жителей Украины представляет собой основное условие МВФ для выдачи украинскому государству очередного транша помощи.



 
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Экономика
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 16:00

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