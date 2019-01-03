Алексей Чадов отметил Новый год с сыном и братом

Алексей Чадов очень редко публикует снимки со своим наследником. На его странице в Instagram можно увидеть фото со съемок. Но знаменитость решил порадовать подписчиков, показав редкий сюжет, где он позирует перед камерой вместе с братом и племянником. Знаменитости сидят возле елки, а Федор их обнимает. В комментарии к снимку артист коротко написал: "Наш Босс".Поклонники актера отреагировали моментально. Они начали писать: "Такое тёплое фото, младший Чадов рулит, а иначе и быть не может", "Всегда без ума от Ваших семейных фото. Чудо - ребёнок! Чудо -Папа! Чудо-Дядя!", "Супер, редкое фото для вашей семьи", "Классное фото, столько тепла и любви исходит", " Андрей, у вас замечательная семья! Прекрасный брат и великолепный племянник! Всего Вам только лучшего в жизни!". Всего за несколько часов пост собрал множество лайков.