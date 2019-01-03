Американские ученые составили ТОП-3 самых лучших диет





В который раз первое место заняла средиземноморская диета. Ученые отдали ей первое место в таких номинациях, как «Лучшая общая диета», «Лучшая диета для диабетиков», «Лучшая диета, полезная для сердца», «Лучшая диета на растительной основе» и «Лучшая диета для здорового питания». Кроме того, средиземноморская диета признана самой простой в 2019 году.Второе место было отдано диете «Вольюметрика», ставшей серебряным призером в списке коммерческих диет. Третье место заняла вегетарианская диета. Ее назвали полезной не только для тех, кто желает сбросить лишний вес, но и для тех, у кого имеются проблемы с сердечно-сосудистой системой.