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Американские ученые составили ТОП-3 самых лучших диет

Американские диетологи назвали самые эффективные диеты, которые будут популярны в 2019 году. Список самых лучших вариантов для похудения был подготовлен совместно с новостным журналом World Report.
Американские ученые составили ТОП-3 самых лучших диет

В который раз первое место заняла средиземноморская диета. Ученые отдали ей первое место в таких номинациях, как «Лучшая общая диета», «Лучшая диета для диабетиков», «Лучшая диета, полезная для сердца», «Лучшая диета на растительной основе» и «Лучшая диета для здорового питания». Кроме того, средиземноморская диета признана самой простой в 2019 году.

Второе место было отдано диете «Вольюметрика», ставшей серебряным призером в списке коммерческих диет. Третье место заняла вегетарианская диета. Ее назвали полезной не только для тех, кто желает сбросить лишний вес, но и для тех, у кого имеются проблемы с сердечно-сосудистой системой.



 
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Наука
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 13:00

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