Рина Гришина рассказала о встрече Нового года в Трансильвании

Звезда "Кухни" Рина Гришина поделилась с поклонниками романтичными кадрами из Трансильвании, рассказав, как отметила Новый год с бойфрендом. Хотя артистка не даёт откровенных интервью про личную жизнь, в зимние праздник ей захотелось рассказать, в каком сказочном месте ей довелось побывать. Настою стал заниматься режиссурой и часто посещает Россию, однако его родина находится в Румынии, куда пара и приехала встречать Новый год.Гришина влюбилась в природу горного края с первого взгляда. На фотографии она показывает вид из старинного замка Дракулы, за которым возвышаются лесистые заснеженные горы. Актриса признаётся, что видела такие леса во мхах и тумане лишь в кино.Возлюбленные выключили смартфоны, чтобы побыть наедине друг с другом и насладиться общением. Им приходится жить на две страны, ведь осесть в России или Румынии Гришина и Настою не решаются.Они считают, что расстояние настоящей любви не помеха. Между тем артистка делает успешную карьеру в Москве, получая роли в популярных сериалах.