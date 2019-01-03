В день 50-летия Михаэля Шумахера родственники сделали громкое заявление





Михаэль Шумахер продолжает проходить реабилитацию после серьезных последствий черепно-мозговой травмы. Родные легенды "Формулы-1" поблагодарили многочисленных поклонников спортсмена за поддержку и беспокойство о здоровье кумира. Семья сообщила на официальной странице Михаэля Шумахера в соцсети Facebook о том, что информация о состоянии здоровья гонщика является конфиденциальной, и поэтому её приходится держать в секрете.Однако, иногда некоторые данные о здоровье популярного спортсмена все же попадает в СМИ. Недавно сообщалось, что состояние Михаэля Шумахера улучшилось. Сейчас чемпион, которого в декабре спасли от смерти после инцидента во время горнолыжной прогулки, обходится без аппарата, предназначенного для искусственной вентиляции легких.