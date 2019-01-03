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В день 50-летия Михаэля Шумахера родственники сделали громкое заявление

Сегодня, 3 января, легендарный гонщик "Формулы-1" Михаэль Шумахер отмечает 50-летие. В этот день родственники спортсмена сделали громкое заявление, сообщив, что чемпион находится в надежных руках, так как они делают все, чтобы состояние звезды улучшилось.
В день 50-летия Михаэля Шумахера родственники сделали громкое заявление


Михаэль Шумахер продолжает проходить реабилитацию после серьезных последствий черепно-мозговой травмы. Родные легенды "Формулы-1" поблагодарили многочисленных поклонников спортсмена за поддержку и беспокойство о здоровье кумира. Семья сообщила на официальной странице Михаэля Шумахера в соцсети Facebook о том, что информация о состоянии здоровья гонщика является конфиденциальной, и поэтому её приходится держать в секрете.

Однако, иногда некоторые данные о здоровье популярного спортсмена все же попадает в СМИ. Недавно сообщалось, что состояние Михаэля Шумахера улучшилось. Сейчас чемпион, которого в декабре спасли от смерти после инцидента во время горнолыжной прогулки, обходится без аппарата, предназначенного для искусственной вентиляции легких.



 
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Спорт / Главные новости
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 12:16

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