Новый возлюбленный Анастасии Волочковой оказался европейцем-полиглотом





Несколько месяцев назад у Анастасии Волочковой начались новые отношения. Знаменитость стала публиковать в социальных сетях снимки с избранником, но при этом продолжала скрывать его лицо. Многие поклонники балерины пытались выяснить, кто же этот загадочный мужчина. И сейчас ни одно интервью с Анастасией Волочковой не обходится без вопросов о ее бойфренде.В своем очередном интервью балерина решила немного рассекретить информацию. Она сообщила, что ее 38-летний мужчина европеец, владеющий несколькими языками. Он уже знаком с ее дочерью Ариадной, но девочка ревнует звездную мать к новому бойфренду. Также Анастасия Волочкова отметила, что на этот раз у нее все серьезно, та как возлюбленный еще не был женат. Но вот имени своего мужчины знаменитость так и не назвала.