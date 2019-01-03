АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Учёные: Экспериментальный препарат замедлил старение у мышей
EUR 79.46 USD 69.47
Курс валют на 30.12.2018

Новый возлюбленный Анастасии Волочковой оказался европейцем-полиглотом

В одном из своих недавних интервью Анастасия Волочкова призналась, что ее новый возлюбленный европеец-полиглот. Но имени мужчины балерина так и не назвала.

Новый возлюбленный Анастасии Волочковой оказался европейцем-полиглотом

Несколько месяцев назад у Анастасии Волочковой начались новые отношения. Знаменитость стала публиковать в социальных сетях снимки с избранником, но при этом продолжала скрывать его лицо. Многие поклонники балерины пытались выяснить, кто же этот загадочный мужчина. И сейчас ни одно интервью с Анастасией Волочковой не обходится без вопросов о ее бойфренде.

Новый возлюбленный Анастасии Волочковой оказался европейцем-полиглотом

В своем очередном интервью балерина решила немного рассекретить информацию. Она сообщила, что ее 38-летний мужчина европеец, владеющий несколькими языками. Он уже знаком с ее дочерью Ариадной, но девочка ревнует звездную мать к новому бойфренду. Также Анастасия Волочкова отметила, что на этот раз у нее все серьезно, та как возлюбленный еще не был женат. Но вот имени своего мужчины знаменитость так и не назвала.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
ШоуБиз
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 11:07

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ученые реабилитировали 5 считавшихся вредными
Sony представит три новых смартфона на выставке
Китайский аппарат «Чанъэ-4» успешно приземлился
Дочь Евгения Осина впервые выступит в качестве
В России создадут специализированный университет
Новый возлюбленный Анастасии Волочковой оказался
Ученые: Первая геомагнитная буря 2019 года
В Москве в ДТП с маршруткой и автомобилем
Экс-участница «Дом-2» Роза Райсон разругалась в
Светлана Немоляева рассказала о смерти мужа
Дмитрий Тарасов разозлил Ольгу Бузову,
Ученые: Любовь влияет на мозг человека, как
Xiaomi превратит смартфон Redmi в отдельный бренд
В Сети показали нестандартный тюнинг-проект на
Скотленд-Ярд внес в специальный список сестру
Алексей Кудрин рассказал о незначительном росте
Гитарист Queen Брайан Мэй посвятил новую песню
Лариса Лужина рассказала о самом дорогом подарке
Авто Volvo оснастят камерами для распознания лица
В Сети появилось видео борьбы двух китайских панд
Крис Кельми составил завещание за месяц до своей
Японские ученые научились преобразовывать тепло в
Обновлённая Toyota Camry с мотором V6 продолжает
Николая Дроздова с переломами ребер доставили в
В Красноармейске женщина замерзла насмерть на
Лолита Милявская прокомментировала в Instagram
Ученые назвали пять преимуществ употребления
Кристина Орбакайте порадовала фанатов
Специалисты рассказали о пяти дизайнерских
Ксения Бородина не стесняется выходить на улицу с
Просмотреть все новости