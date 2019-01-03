Лариса Лужина рассказала о самом дорогом подарке в жизни
Лариса Лужина поделилась с журналистами историей о самом дорогом подарке в своей жизни. Родственники привезли актрисе игрушку, которую она потеряла 50 лет назад.
Лужина вспомнила, как в детстве ей достался плюшевый медведь, вернувшийся к владелице полвека спустя. Детство в военное время у будущей артистки было тяжелым. Её отцу приходилось служить за границей, откуда и был привезён подарок. Однако игрушка изначально досталась сестре Лужиной Люсе.
Вскоре на фронте родитель девочек скончался от полученных ран. Умерла и сестра актрисы. Переехав в Таллин, звезда забрала с собой медведя, которого подарила маленькой эстонской родственнице. Лужина потом стала жить в России, но след игрушечного зверя потерялся.
Через 50 лет навестившая знаменитость родня решила привезти ей из Эстонии того самого медвежонка на память о детстве, отце и сёстрах. С годами игрушка потемнела и потеряла один глаз, но оказалась настолько ценна, что Лужина зовёт её самым дорогим подарком.
Звезда кино сделала медвежонку новую одежду и исправила внешний вид. Теперь он хранится у неё дома, как ценная семейная реликвия.
Лужина вспомнила, как в детстве ей достался плюшевый медведь, вернувшийся к владелице полвека спустя. Детство в военное время у будущей артистки было тяжелым. Её отцу приходилось служить за границей, откуда и был привезён подарок. Однако игрушка изначально досталась сестре Лужиной Люсе.
Вскоре на фронте родитель девочек скончался от полученных ран. Умерла и сестра актрисы. Переехав в Таллин, звезда забрала с собой медведя, которого подарила маленькой эстонской родственнице. Лужина потом стала жить в России, но след игрушечного зверя потерялся.
Через 50 лет навестившая знаменитость родня решила привезти ей из Эстонии того самого медвежонка на память о детстве, отце и сёстрах. С годами игрушка потемнела и потеряла один глаз, но оказалась настолько ценна, что Лужина зовёт её самым дорогим подарком.
Звезда кино сделала медвежонку новую одежду и исправила внешний вид. Теперь он хранится у неё дома, как ценная семейная реликвия.
ШоуБиз
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 09:54