Лариса Лужина рассказала о самом дорогом подарке в жизни





Лужина вспомнила, как в детстве ей достался плюшевый медведь, вернувшийся к владелице полвека спустя. Детство в военное время у будущей артистки было тяжелым. Её отцу приходилось служить за границей, откуда и был привезён подарок. Однако игрушка изначально досталась сестре Лужиной Люсе.Вскоре на фронте родитель девочек скончался от полученных ран. Умерла и сестра актрисы. Переехав в Таллин, звезда забрала с собой медведя, которого подарила маленькой эстонской родственнице. Лужина потом стала жить в России, но след игрушечного зверя потерялся.Через 50 лет навестившая знаменитость родня решила привезти ей из Эстонии того самого медвежонка на память о детстве, отце и сёстрах. С годами игрушка потемнела и потеряла один глаз, но оказалась настолько ценна, что Лужина зовёт её самым дорогим подарком.Звезда кино сделала медвежонку новую одежду и исправила внешний вид. Теперь он хранится у неё дома, как ценная семейная реликвия.