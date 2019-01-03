АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Учёные: Экспериментальный препарат замедлил старение у мышей
EUR 79.46 USD 69.47
Курс валют на 30.12.2018

Лариса Лужина рассказала о самом дорогом подарке в жизни

Лариса Лужина поделилась с журналистами историей о самом дорогом подарке в своей жизни. Родственники привезли актрисе игрушку, которую она потеряла 50 лет назад.
Лариса Лужина рассказала о самом дорогом подарке в жизни

Лужина вспомнила, как в детстве ей достался плюшевый медведь, вернувшийся к владелице полвека спустя. Детство в военное время у будущей артистки было тяжелым. Её отцу приходилось служить за границей, откуда и был привезён подарок. Однако игрушка изначально досталась сестре Лужиной Люсе.

Вскоре на фронте родитель девочек скончался от полученных ран. Умерла и сестра актрисы. Переехав в Таллин, звезда забрала с собой медведя, которого подарила маленькой эстонской родственнице. Лужина потом стала жить в России, но след игрушечного зверя потерялся.

Через 50 лет навестившая знаменитость родня решила привезти ей из Эстонии того самого медвежонка на память о детстве, отце и сёстрах. С годами игрушка потемнела и потеряла один глаз, но оказалась настолько ценна, что Лужина зовёт её самым дорогим подарком.

Звезда кино сделала медвежонку новую одежду и исправила внешний вид. Теперь он хранится у неё дома, как ценная семейная реликвия.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
ШоуБиз
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 09:54

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Скотленд-Ярд внес в специальный список сестру
Алексей Кудрин рассказал о незначительном росте
Гитарист Queen Брайан Мэй посвятил новую песню
Лариса Лужина рассказала о самом дорогом подарке
Авто Volvo оснастят камерами для распознания лица
В Сети появилось видео борьбы двух китайских панд
Крис Кельми составил завещание за месяц до своей
Японские ученые научились преобразовывать тепло в
Обновлённая Toyota Camry с мотором V6 продолжает
Николая Дроздова с переломами ребер доставили в
В Красноармейске женщина замерзла насмерть на
Лолита Милявская прокомментировала в Instagram
Ученые назвали пять преимуществ употребления
Кристина Орбакайте порадовала фанатов
Специалисты рассказали о пяти дизайнерских
Ксения Бородина не стесняется выходить на улицу с
Юрий Лоза рассказал о деградации музыкальных
Ученые: Найдены останки авторов Свитков Мертвого
Жизнь при круглосуточном освещении может привести
На южные курорты Таиланда надвигается тропический
Исследователи назвали три ключевых фактора потери
Компания Microsoft рассказала о январской
Актер Руперт Гринт не может смотреть на себя в
Уфологи: В небе над Нью-Йорком замечены
Писательница Алиса Ганиева рассказала правду о
Самая высокая ёлка в СНГ была установлена в
Шипованную резину в будущем заменят обрезиненные
Ким Кардашян и Канье Уэст ждут четвертого ребенка
Названы наиболее опасные в мире смартфоны из-за
На Украине запретили телеканал NewsOne из-за
Просмотреть все новости