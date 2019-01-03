Обновлённая Toyota Camry с мотором V6 продолжает получать положительные отзывы





Японская четырехдверная модель в РФ появилась в 7 версиях. Camry в первоначальном исполнении стоит 1 573 000 руб. Максимальная комплектация авто стоит 2 499 000 руб. В обновлённом седане работает V-образный мотор. Машина отличается превосходной динамикой. Мотор осуществляет работу с восьмиступенчатым «автоматом». В России также предложат версии с 2,0/2,5-литровыми моторами, функционирующими с роботизированной шестиступенчатой эффективной трансмиссией. По словам блогера, расход автомобиля по городским дорогам составляет 15 литров. На автомагистрали горючего затрачивается намного меньше.В седане подвеска отличается мягкостью. Вследствие этого она способна выдерживать ямы, которые имеются на дорогах. Toyota Camry довольно плавно покачивается на автотрассе. Версия демонстрирует отличную управляемость за счёт рулевого управления. Благодаря ходовой части транспортное средство уверенно двигается при скорости 150 км/час.