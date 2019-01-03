АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Учёные: Экспериментальный препарат замедлил старение у мышей
EUR 79.46 USD 69.47
Курс валют на 30.12.2018

Обновлённая Toyota Camry с мотором V6 продолжает получать положительные отзывы

Бизнес-седан Toyota Camry обновлённой генерации продолжает получать положительные отзывы по поводу внешности, качества, а также силовой установки. Один из российских блогеров в ходе недавнего тестирования новинки рассказал о новой версии с мотором V6.

Обновлённая Toyota Camry с мотором V6 продолжает получать положительные отзывы


Японская четырехдверная модель в РФ появилась в 7 версиях. Camry в первоначальном исполнении стоит 1 573 000 руб. Максимальная комплектация авто стоит 2 499 000 руб. В обновлённом седане работает V-образный мотор. Машина отличается превосходной динамикой. Мотор осуществляет работу с восьмиступенчатым «автоматом». В России также предложат версии с 2,0/2,5-литровыми моторами, функционирующими с роботизированной шестиступенчатой эффективной трансмиссией. По словам блогера, расход автомобиля по городским дорогам составляет 15 литров. На автомагистрали горючего затрачивается намного меньше.

В седане подвеска отличается мягкостью. Вследствие этого она способна выдерживать ямы, которые имеются на дорогах. Toyota Camry довольно плавно покачивается на автотрассе. Версия демонстрирует отличную управляемость за счёт рулевого управления. Благодаря ходовой части транспортное средство уверенно двигается при скорости 150 км/час.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Авто
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 09:04

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Скотленд-Ярд внес в специальный список сестру
Алексей Кудрин рассказал о незначительном росте
Гитарист Queen Брайан Мэй посвятил новую песню
Лариса Лужина рассказала о самом дорогом подарке
Авто Volvo оснастят камерами для распознания лица
В Сети появилось видео борьбы двух китайских панд
Крис Кельми составил завещание за месяц до своей
Японские ученые научились преобразовывать тепло в
Обновлённая Toyota Camry с мотором V6 продолжает
Николая Дроздова с переломами ребер доставили в
В Красноармейске женщина замерзла насмерть на
Лолита Милявская прокомментировала в Instagram
Ученые назвали пять преимуществ употребления
Кристина Орбакайте порадовала фанатов
Специалисты рассказали о пяти дизайнерских
Ксения Бородина не стесняется выходить на улицу с
Юрий Лоза рассказал о деградации музыкальных
Ученые: Найдены останки авторов Свитков Мертвого
Жизнь при круглосуточном освещении может привести
На южные курорты Таиланда надвигается тропический
Исследователи назвали три ключевых фактора потери
Компания Microsoft рассказала о январской
Актер Руперт Гринт не может смотреть на себя в
Уфологи: В небе над Нью-Йорком замечены
Писательница Алиса Ганиева рассказала правду о
Самая высокая ёлка в СНГ была установлена в
Шипованную резину в будущем заменят обрезиненные
Ким Кардашян и Канье Уэст ждут четвертого ребенка
Названы наиболее опасные в мире смартфоны из-за
На Украине запретили телеканал NewsOne из-за
Просмотреть все новости