АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Учёные: Экспериментальный препарат замедлил старение у мышей
EUR 79.46 USD 69.47
Курс валют на 30.12.2018

Кристина Орбакайте порадовала фанатов трогательным фото с наследницей в Instagram

Кристина Орбакайте решила порадовать фанатов трогательным новогодним фото с наследницей, опубликовав его в Instagram. Певица и Клавдия позировали перед камерой в праздничных нарядах, получив много лестных комплиментов в свой адрес.
Кристина Орбакайте порадовала фанатов трогательным фото с наследницей в Instagram

Подписчики сразу обратили внимание на красивую елку в доме звезды, а также были восхищены нежным поцелуем дочери, обнимающей свою звездную маму. Многие поклонники сразу сравнили ее с девочкой, которую часто изображали художники на старинных рождественских открытках, после чего назвали Клавдию маленьким ангелом.
Кристина Орбакайте порадовала фанатов трогательным фото с наследницей в Instagram

Пользователи Сети позитивно оценили сюжет Кристины Орбакайте, пожелав артистке всю жизнь провести с такими поцелуями. Они поздравили ее с наступившим Новым годом и грядущими зимними праздниками, с нетерпением ожидая новых фото.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Культура / ШоуБиз
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 08:25

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В Красноармейске женщина замерзла насмерть на
Лолита Милявская прокомментировала в Instagram
Ученые назвали пять преимуществ употребления
Кристина Орбакайте порадовала фанатов
Специалисты рассказали о пяти дизайнерских
Ксения Бородина не стесняется выходить на улицу с
Юрий Лоза рассказал о деградации музыкальных
Ученые: Найдены останки авторов Свитков Мертвого
Жизнь при круглосуточном освещении может привести
На южные курорты Таиланда надвигается тропический
Исследователи назвали три ключевых фактора потери
Компания Microsoft рассказала о январской
Актер Руперт Гринт не может смотреть на себя в
Уфологи: В небе над Нью-Йорком замечены
Писательница Алиса Ганиева рассказала правду о
Самая высокая ёлка в СНГ была установлена в
Шипованную резину в будущем заменят обрезиненные
Ким Кардашян и Канье Уэст ждут четвертого ребенка
Названы наиболее опасные в мире смартфоны из-за
На Украине запретили телеканал NewsOne из-за
Ксения Собчак в Instagram подвела итоги 2018 года
В Греции нашли древний пропавший "Камень Никурии"
Наталья Рудова показала своим поклонникам в сети
Россияне отбили атаку Митрополита Рязанского
Сати Казанова за полгода сменила более десяти
Виктория Романец встретила Новый Год в Сочи
Яна Рудковская сама себя поздравила с днём
Певец Крис Кельми скончался в возрасте 63 лет
Новое обновление для Windows 10 отключает
Учёные озадачены способностью медитации вводить
Просмотреть все новости