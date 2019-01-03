Кристина Орбакайте порадовала фанатов трогательным фото с наследницей в Instagram





Подписчики сразу обратили внимание на красивую елку в доме звезды, а также были восхищены нежным поцелуем дочери, обнимающей свою звездную маму. Многие поклонники сразу сравнили ее с девочкой, которую часто изображали художники на старинных рождественских открытках, после чего назвали Клавдию маленьким ангелом.Пользователи Сети позитивно оценили сюжет Кристины Орбакайте, пожелав артистке всю жизнь провести с такими поцелуями. Они поздравили ее с наступившим Новым годом и грядущими зимними праздниками, с нетерпением ожидая новых фото.