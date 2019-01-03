АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Учёные: Экспериментальный препарат замедлил старение у мышей
EUR 79.46 USD 69.47
Курс валют на 30.12.2018

Лолита Милявская прокомментировала в Instagram информацию о смерти Криса Кельми

Первого января умер отечественный музыкант Крис Кельми. Лолита Милявская прокомментировала данную информацию в Instagram.

Лолита Милявская прокомментировала в Instagram информацию о смерти Криса Кельми


В записанном видео певица цитирует строки популярной песни российского музыканта «Замыкая круг». Милявская отметила, что Крис Кельми, будучи настоящим гением, оказался в итоге на самом дне. Данные слова фолловеры сочли довольно грубыми. Многие не понимают, как можно нелестно отзываться о коллеге сразу после его смерти. Многие подписчики начали осуждать певицу за такое высказывание. Другие посчитали, что такую правду не стыдно говорить.

Лолита Милявская прокомментировала в Instagram информацию о смерти Криса Кельми


Согласно официальной информации, смерть Криса Кельми наступила вследствие сердечного приступа. Это повлекло за собой остановку сердца. Причиной послужил алкоголь, которым музыкант злоупотреблял сильно в последнее время.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Культура / ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 08:42

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В Красноармейске женщина замерзла насмерть на
Лолита Милявская прокомментировала в Instagram
Ученые назвали пять преимуществ употребления
Кристина Орбакайте порадовала фанатов
Специалисты рассказали о пяти дизайнерских
Ксения Бородина не стесняется выходить на улицу с
Юрий Лоза рассказал о деградации музыкальных
Ученые: Найдены останки авторов Свитков Мертвого
Жизнь при круглосуточном освещении может привести
На южные курорты Таиланда надвигается тропический
Исследователи назвали три ключевых фактора потери
Компания Microsoft рассказала о январской
Актер Руперт Гринт не может смотреть на себя в
Уфологи: В небе над Нью-Йорком замечены
Писательница Алиса Ганиева рассказала правду о
Самая высокая ёлка в СНГ была установлена в
Шипованную резину в будущем заменят обрезиненные
Ким Кардашян и Канье Уэст ждут четвертого ребенка
Названы наиболее опасные в мире смартфоны из-за
На Украине запретили телеканал NewsOne из-за
Ксения Собчак в Instagram подвела итоги 2018 года
В Греции нашли древний пропавший "Камень Никурии"
Наталья Рудова показала своим поклонникам в сети
Россияне отбили атаку Митрополита Рязанского
Сати Казанова за полгода сменила более десяти
Виктория Романец встретила Новый Год в Сочи
Яна Рудковская сама себя поздравила с днём
Певец Крис Кельми скончался в возрасте 63 лет
Новое обновление для Windows 10 отключает
Учёные озадачены способностью медитации вводить
Просмотреть все новости