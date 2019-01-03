Лолита Милявская прокомментировала в Instagram информацию о смерти Криса Кельми

В записанном видео певица цитирует строки популярной песни российского музыканта «Замыкая круг». Милявская отметила, что Крис Кельми, будучи настоящим гением, оказался в итоге на самом дне. Данные слова фолловеры сочли довольно грубыми. Многие не понимают, как можно нелестно отзываться о коллеге сразу после его смерти. Многие подписчики начали осуждать певицу за такое высказывание. Другие посчитали, что такую правду не стыдно говорить.Согласно официальной информации, смерть Криса Кельми наступила вследствие сердечного приступа. Это повлекло за собой остановку сердца. Причиной послужил алкоголь, которым музыкант злоупотреблял сильно в последнее время.