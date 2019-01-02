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На Украине запретили телеканал NewsOne из-за российских передач

Один из самых крупных провайдеров Украины "Ланет" прекратил трансляцию канала NewsOne. Дело в том, что передача, по словам экспертов, популяризирует правительство России.

На Украине запретили телеканал NewsOne из-за российских передач


Как стало известно, программа NewsOne обвиняется в нарушении запрета, касательно выражения собственного мнения по поводу политических деятелей. Данный запрет распространяется практически на все СМИ ввиду того, что открытое выражение субъективной позиции может ввести жителей региона в заблуждение. В данном случае, как сообщается, телеканал NewsOne позволил себе озвучить мнение касательно представителей властей РФ. Кроме того, по словам источника, рассматриваемое выражение имело положительный окрас, что не спасает от определенных санкций, ожидающих нарушителей.

Отмечается, что ранее NewsOne уже приходили определенные предупреждения по данному поводу. Судя по всему, владельцы телеканала приняли решение не менять принцип подачи информации.



 
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Политика
Добавил: Максим Бэр Сегодня, 21:30

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