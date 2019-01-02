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Виктория Романец встретила Новый Год в Сочи

Не секрет, что бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Виктория Романец активно развивает свой профиль в соцсети Instagram. Ежедневно она публикует по несколько снимков с профессиональных фотосессий, под которыми советует брендовые онлайн магазины, хороших косметологов и фотографов.

Причем делает все это девушка не за просто так. В некоторых случаях она получает рекламируемый продукт или услугу абсолютно бесплатно, но в основном за свои старания она просит 50 тысяч рублей, и считает эту цену вполне оправданной.

Виктория Романец встретила Новый Год в Сочи

Вика не скрывает, что зарабатывает благодаря своему аккаунту и участием в фотосессиях достаточно, чтобы обеспечивать себе беззаботную жизнь в Москве, а также чуть ли не ежемесячно ездит отдыхать за границу.

Так, к примеру, встретить Новый год Романец решила со своим мужем Антоном Гусевым и друзьями в Сочи на горнолыжном курорте. Там она проведет несколько насыщенных дней, а после отправится в Милан, где пробудет вплоть до своего дня рождения, которое состоится 14 января.

После празднования своего 29-летия Вика и Антон вернутся в Москву, где продолжат заниматься своими делами и начнут планировать следующий отпуск.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 20:22

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