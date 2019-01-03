Жизнь при круглосуточном освещении может привести к ожирению и анемии





Ученые провели эксперимент, в ходе которого подопытные животные находились в условиях 14-ти часового и постоянного освещения какое-то время. Несмотря на то, что в первое время изменения были незначительны, вскоре состояние здоровья одной из особей стало ухудшаться. Подопытный, которому пришлось жить в постоянном освещении, испытал на себе достаточно значительный эффект мышечной слабости, снижения выносливости, а также ожирения. Отмечается, что набранная масса состояла, в основном, из воды, которую рассматриваемая мышь пила довольно часто.Отмечается, что разница с контрольной группой проявилась уже в первую неделю эксперимента. Несмотря на гормон мелатонин, способствующий ускоренной адаптации к свету, состояние здоровья грызунов в дальнейшем лишь ухудшалось.