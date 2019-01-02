Яна Рудковская сама себя поздравила с днём рождения в Instagram

2 января известная российская артистка, музыкальный продюсер празднует 44-летие. Она поделилась с фанатами в личном блоге Instagram новым снимком, где она запечатлена в красивом платье в пол пудрового оттенка на фоне елки, а в руке держит бутылку шампанского.Многочисленные поклонники представительницы отечественного шоу-бизнеса присоединились к поздравлениям, оставив множество теплых и красивых слов в адрес кумира: "С Днём рождения! Счастья, успехов и любви. Поздравляю", " Вы неотразимы. Здоровья, любви, новых открытий и побед", "Сара Джесика Паркер в Париже", "Яна, опять вы с бутылкой детского шампанского, пора уже пить по-взрослому", "С днём рождения ! Умница , красавица и настоящий друг! Будь здорова и счастлива".