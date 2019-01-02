В ателье SRK Designs представили шестиколесный пикап Suzuki Jimny





Хотя раньше он показывали много вариантов доработок, новую шестиколёсную модификацию пикапа общественность увидела первый раз. Специалисты представили транспортное средство по-особенному. Они показали процесс создания автомобиля на видеоролике. В основу была взята базовая комплектация внедорожника. В Suzuki Jimny новой генерации с удлинённой базой установлен грузовой кузов пикап. При этом было освобождено место под новую ось.Тюнингованную вариацию внедорожника выполнили под стиль версии Mercedes G-Class 6x6. При этом транспортное средство было подбито под компактные размеры. Авто кроме шестиколёсной комплектации имеет литые черные диски с надёжными бездорожными покрышками, стильный массивный бампер с эффективной надёжной лебедкой, а также ряд новых деталей.