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В ателье SRK Designs представили шестиколесный пикап Suzuki Jimny

Специалисты ателье SRK Designs представили шестиколесную версию пикапа Suzuki Jimny. Авто новой генерации оказалось популярным, вследствие чего внедорожную версию зачастую берут для различных проектов, связанных с тюнингом.

В ателье SRK Designs представили шестиколесный пикап Suzuki Jimny


Хотя раньше он показывали много вариантов доработок, новую шестиколёсную модификацию пикапа общественность увидела первый раз. Специалисты представили транспортное средство по-особенному. Они показали процесс создания автомобиля на видеоролике. В основу была взята базовая комплектация внедорожника. В Suzuki Jimny новой генерации с удлинённой базой установлен грузовой кузов пикап. При этом было освобождено место под новую ось.

Тюнингованную вариацию внедорожника выполнили под стиль версии Mercedes G-Class 6x6. При этом транспортное средство было подбито под компактные размеры. Авто кроме шестиколёсной комплектации имеет литые черные диски с надёжными бездорожными покрышками, стильный массивный бампер с эффективной надёжной лебедкой, а также ряд новых деталей.



 
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Авто
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 18:43

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