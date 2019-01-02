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Антон Гусев и Виктория Романец рассказали о своих доходах

Бывшие участники "Дома-2" Виктория Романец и Антон Гусев, накануне дали интервью для журнала телепроекта.

Первое о чём спросили журналисты - это отношение пары к хейтерам, которые в последнее время активно набрасываются на пару с различными не совсем приятными высказываниями и комментариями в их социальных сетях.

Антон Гусев и Виктория Романец рассказали о своих доходах

Виктория сказала, что зарабатывает на негативе, ведь совсем не важно для чего заходят на её страницу, оставить хороший отзыв или плохой, всё равно её популярность растёт и посещаемость вместе с ней, что на руку всем рекламодателям.

Антон сказал, что ранее реагировал, но научился пропускать всё мимо глаз. Также Антон рассказал о том, что в его планах зарабатывать как можно больше, ведь дохода в размере 500 тысяч рублей в месяц ему катастрофически не хватает, но вот 10 миллионов его вполне бы устроили.

Антон Гусев и Виктория Романец рассказали о своих доходах

В остальном у пары всё хорошо, на "Дом-2" она возвращаться не планирует, но побывать в качестве гостей не прочь.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 16:35

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